«Рейнджерс» по буллитам обыграл «Айлендерс» в НХЛ, Панарин забросил 48-ю шайбу в сезоне
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Основное время матча завершилось со счётом 2:2.
В серии буллитов сильнее оказались игроки «Рейнджерс».
У хозяев шайбу забросил Артемий Панарин. Это его 48-й гол в сезоне.
Теперь у него на счету 118 (48 + 70) очков.
Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 41 бросок по своим воротам, а Игорь Шестёркин — 33 броска.
Ранее рекордная шайба Панарина не помогла «Рейнджерс» обыграть «Филадельфию» в НХЛ.