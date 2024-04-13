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«Рейнджерс» по буллитам обыграл «Айлендерс» в НХЛ, Панарин забросил 48-ю шайбу в сезоне

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«Рейнджерс» победил «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Рейнджерс» по буллитам обыграл «Айлендерс» в НХЛ, Панарин забросил 48-ю шайбу в сезоне
  • AP
  • © John Munson

Основное время матча завершилось со счётом 2:2.

В серии буллитов сильнее оказались игроки «Рейнджерс».

У хозяев шайбу забросил Артемий Панарин. Это его 48-й гол в сезоне.

Теперь у него на счету 118 (48 + 70) очков.

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 41 бросок по своим воротам, а Игорь Шестёркин — 33 броска.

Ранее рекордная шайба Панарина не помогла «Рейнджерс» обыграть «Филадельфию» в НХЛ.

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