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Ещенко считает, что «Краснодар» проиграет в матче с «Зенитом»

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Руководитель программы развития молодёжного футбола в краснодарской «Кубани» Андрей Ещенко высказался о матче 24-го тура чемпионата России с участием «Краснодара» и «Зенита».
Ещенко считает, что «Краснодар» проиграет в матче с «Зенитом»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Не знаю, увидим ли мы нового чемпиона. Посмотрим в конце сезона. Мне кажется, что «Краснодар» проиграет. С Ивичем они были более организованные в защите, а сейчас ставка на атаку. «Краснодар», играя в открытый футбол, уже терял очки. Будет тяжело», — цитирует Ещенко «Чемпионат».

Игра между командами пройдёт 13 апреля в Краснодаре. Бригада арбитра Сергея Иванова обслужит встречу.

Санкт-петербургская команда занимает первое место в таблице Российской премьер-лиги с 44 очками. У краснодарского клуба второе место и 43 очка.

Ранее Ахметов заявил, что матч против «Краснодара» будет для него по‑доброму принципиальным.

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