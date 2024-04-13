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Павлюченко: раньше футболисты играли за еду

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Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко высказал мнение о молодых футболистах.
Павлюченко: раньше футболисты играли за еду
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Сейчас всё за игроков делают. Ну и деньги в футболе сейчас другие — раньше футболисты играли за еду. Чтобы появилась машина или квартира, надо было пахать не один год», — приводит слова Павлюченко «Чемпионат».

За свою карьеру он выступал за «Спартак», «Тоттенхэм», «Локомотив», «Кубань» и другие клубы. В 113 матчах за «шпор» забил 42 мяча и отдал десять результативных передач, но не завоевал никаких трофеев.

Футболист является бронзовым призёром чемпионата Европы и обладателем Кубка России в составе красно-белых.

Ранее Павлюченко рассказал, какие российские передачи смотрел во время жизни в Лондоне.

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