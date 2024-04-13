Бердыев стал советником президента махачкалинского «Динамо»

Бывший главный тренер махачкалинского «Динамо» Курбан Бердыев был назначен на пост советника президента команды.

«На днях президент «Динамо» Гаджи Гаджиев и Бердыев встречались с главой Дагестана Сергеем Меликовым. Он пригласил Курбана Бекиевича на заседание попечительского совета клуба, которое состоится в конце апреля, и советник президента «Динамо» принял это приглашение», — говорится в заявлении.

1 февраля стало известно, что Бердыев покинул пост главного тренера «Динамо» Махачкала. 7 февраля клуб объявил о назначении Хасанби Биджиева.

Ранее сообщалось, что «Спартаку» предложили назначить Бердыева вместо Абаскаля.