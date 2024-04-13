Жирков: русский Мбаппе появится, если африканцы приедут в Россию и родят детей
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«Если будет Олимпиада какая-нибудь в России и из Африки спортсмены будут приезжать, тогда появится (улыбается). Каким образом? Африканские спортсмены будут приезжать в Россию, жить в нашей стране, родят детей, и тогда появится русский Мбаппе с нашим гражданством», — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».
В текущем сезоне француз сыграл за команду 41 матч, забил 39 голов и отдал девять результативных передач.
В СМИ долгое время циркулирует информация о том, что Мбаппе летом перейдёт из ПСЖ в «Реал» в статусе свободного агента.
Ранее Мбаппе расстроила его игра в матче Лиги чемпионов с «Барселоной».