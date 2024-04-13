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Григорян: Абаскаль не дорос до уровня «Спартака»

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Российский тренер Александр Григорян высказался о работе специалиста «Спартака» Гильермо Абаскаля.
Григорян: Абаскаль не дорос до уровня «Спартака»
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Работу его можно оценить на «удовлетворительно». Он ещё неопытный тренер, не дорос до уровня «Спартака». И в команде он сделал всё, что от него зависит», — цитирует Григоряна «Матч ТВ».

Напомним, что Гильермо Абаскаль возглавляет «Спартак» с 2022 года. В настоящий момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 35 очков. 

Ранее сообщалось, что «Спартаку» предложили назначить Бердыева вместо Абаскаля.

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