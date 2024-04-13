Генсек РФС Митрофанов рассказал, что не следит за ситуацией с Промесом
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«Я к ситуации с Промесом никак не отношусь, не слежу за этим. Для меня это проблема с контрактной стабильностью. Был заявлен игрок, который исчез, и клуб страдает. Да, это плохо, но это риски самого игрока и команды», — цитирует Митрофанова «Евро-Футбол.Ру».
Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.
Во время сборов «Спартака» в Эмиратах он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. В настоящий момент игрок ждёт решения суда.
Ранее сообщалось, что Промеса перевели в тюрьму в Аль-Авире в ОАЭ.