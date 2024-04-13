Генсек РФС Митрофанов рассказал, что не следит за ситуацией с Промесом

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Я к ситуации с Промесом никак не отношусь, не слежу за этим. Для меня это проблема с контрактной стабильностью. Был заявлен игрок, который исчез, и клуб страдает. Да, это плохо, но это риски самого игрока и команды», — цитирует Митрофанова «Евро-Футбол.Ру».

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Во время сборов «Спартака» в Эмиратах он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. В настоящий момент игрок ждёт решения суда.

Ранее сообщалось, что Промеса перевели в тюрьму в Аль-Авире в ОАЭ.