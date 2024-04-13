Кузьменко: это мой второй сезон НХЛ и для меня весь процесс интересен

Нападающий «Калгари Флэймз» Андрей Кузьменко рассказал об адаптации в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Это очень трудный сезон для меня. В «Калгари» я получаю отличную поддержку от партнёров и тренерского штаба. Я учусь у них каждый день, для молодых игроков и для меня это важно. Это мой второй сезон НХЛ, и для меня весь процесс интересен», — цитирует Кузьменко Sportsnet.

Напомним, что «Ванкувер Кэнакс» обменял Кузьменко в «Калгари». «Флэймз» получил Элиаса Линдхольма, а также выбор в первом раунде драфта НХЛ 2024 года и условный выбор в четвёртом.

Россиянин набрал 22 (13 + 9) очка за 26 матчей в составе «Флэймз».

Ранее сообщалось, что определились все участники плей-офф НХЛ от Западной конференции.