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Хуснутдинов — о первом голе в НХЛ: это мечта

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Нападающий «Миннесота Уайлд» Марат Хуснутдинов высказался о своём дебютном голе в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Это мечта. Хорошие ощущения. Парни помогают мне. Хороший бросок Фэйбера и моё удачное подправление. Но мы проиграли, мой гол не помог команде», — цитирует Хуснутдинова пресс-служба клуба.

Встреча в Пэрадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершилась со счётом 7:2.

В составе «Голден Найтс» шайбы забросили Николя Руа, Павел Дорофеев, Джек Айкел, Джонатан Маршессо, Томаш Гертл, Вильям Карлссон и Киган Колесар.

У «Миннесоты» отличились Хуснутдинов и Райан Хартман. Для 21-летнего российского форварда эта шайба стала дебютной.

Ранее голевая передача Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Сент-Луис» в матче НХЛ.

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