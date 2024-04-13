Хет-трик Кузьменко принёс «Калгари» победу над «Анахаймом» в матче НХЛ

«Калгари Флэймз» победил «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Анахайме (США) завершилась со счётом 6:3.

Российский нападающий «Калгари» Андрей Кузьменко оформил хет-трик. Также по шайбе забросили Эндрю Манджапане, Назем Кадри и Коннор Зари.

В составе «Дакс» отличились Сэм Коланьело, Фрэнк Ватрано и Олен Целльвегер.

«Калгари» набрал 77 очков и занимает 12 место в турнирной таблице Западной конференции. «Дакс» с 57 очками располагаются на 14-й строчке. Обе команды не смогли пробиться в плей-офф Кубка Стэнли.

Ранее дебютный гол Хуснутдинова в НХЛ не помог «Миннесоте» победить «Вегас».