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Третьяк: все понимают, что в России нужно проводить свои соревнования

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился мнением о проведении в России собственных соревнований с приглашением зарубежных спортсменов.
Третьяк: все понимают, что в России нужно проводить свои соревнования
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«И правительство, и государство, и президент, и министерство спорта — все понимают, что сегодня нужно проводить свои соревнования. Приглашать иностранных спортсменов, которые желают приехать», — сказал Третьяк в эфире программы «Все на Матч!».

Глава ФХР подчеркнул важность организации состязаний — по его словам, только через соревнования можно разглядеть появление новых талантов.

Россия находится на правильном пути, считает Третьяк.


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