В WADA заявили о приверженности чистому спорту, комментируя дело Бессеберга
- AFP
- © Andrej Ivanov
«Это ещё один успех WADA и его политики сотрудничества с правоохранительными органами и другими заинтересованными сторонами, которые привержены спорту, свободному от допинга», — говорится в заявлении организации на официальном сайте.
В сообщении отмечается, что WADA действует в интересах чистого спорта: «Этот приговор следует рассматривать как предупреждение другим функционерам, которые несут угрозу для целостности спорта. WADA ценит усилия австрийских и норвежских правоохранительных органов, а также прокуроров, передавших дело в суд».
Как сообщает телеканал NRK, Бессеберг признан виновным в получении взяток, связях с проститутками и охотничьих поездках в Россию, Австрию и Чехию.
Обвинение запросило для экс-функционера три года и семь месяцев тюрьмы.
77-летнему норвежцу было предъявлено обвинение в коррупции за период с 2009 по 2018 год. Суд над ним начался 9 января.
Ранее Тихонов заявил, что бывший глава IBU Бессеберг заслужил попадание в тюрьму.