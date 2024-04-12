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Фетисов назвал идиотизмом решение Словакии не брать в сборную хоккеистов из КХЛ

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал решение Федерации хоккея Словакии не вызывать хоккеистов из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на чемпионат мира.
Фетисов назвал идиотизмом решение Словакии не брать в сборную хоккеистов из КХЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Это их проблемы, я же не должен сожалеть по этому поводу. Идиотизм не имеет границ. Хотя, вроде как, политические руководители всю ситуацию понимают и ведут свою политику взвешенно, но это решение очень странное», — заявил Фетисов  «Советскому спорту».

Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2024 года пройдёт с 10 по 26 мая в чешских городах Прага и Острава.

В марте прошлого года руководство Федерации хоккея Словакии также решило не вызывать игроков из КХЛ для участия в чемпионате мира.

IIHF не допустила сборные России и Белоруссии до участия в турнирах под своей эгидой в сезоне-2024/25. Уточняется, что решение было принято по соображениям безопасности.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею проведёт пять матчей в мае.

 

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