Хачанов заявил, что Олимпиада является важным соревнованием для него

Российский теннисист Карен Хачанов заявил, что собирается принять участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Собираюсь ли на Олимпиаду в Париж? В принципе, собираюсь, но опять же еще много времени до оглашения финальных правил, регламента, того, что надо будет подписывать. Конечно же, я не раз говорил, что Олимпиада для меня важное соревнование», — сказал Хачанов «Спорт-Экспрессу».

Теннисист добавил, что в ближайшее время ему предстоит решить большое количество технических моментов, для того, чтобы принять участие в Играх.

Хачанов является обладателем серебряной медали Олимпийских игр в Токио в 2021 году в одиночном разряде.

Ранее Хачанов проиграл Циципасу в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло.