RT в Telegram
Подпишись

Хачанов заявил, что Олимпиада является важным соревнованием для него

Короткая ссылка
Российский теннисист Карен Хачанов заявил, что собирается принять участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Хачанов заявил, что Олимпиада является важным соревнованием для него
  • Gettyimages.ru
  • © Mateo Villalba

«Собираюсь ли на Олимпиаду в Париж? В принципе, собираюсь, но опять же еще много времени до оглашения финальных правил, регламента, того, что надо будет подписывать. Конечно же, я не раз говорил, что Олимпиада для меня важное соревнование», — сказал Хачанов «Спорт-Экспрессу».

Теннисист добавил, что в ближайшее время ему предстоит решить большое количество технических моментов, для того, чтобы принять участие в Играх.

Хачанов является обладателем серебряной медали Олимпийских игр в Токио в 2021 году в одиночном разряде.

Ранее Хачанов проиграл Циципасу в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить