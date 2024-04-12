Клебо объявил о возвращении в сборную Норвегии

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо сообщил, что возвращается в сборную Норвегии.

«В прошлом году обстоятельства сложились так, что находиться в команде оказалось сложно. Но мы добились прогресса. Я рад, что мы достигли соглашения и заключили его заблаговременно. Официально я присоединюсь к сборной 1 мая», — цитирует Клебо Dagbladet.

В прошлом году Клебо отказался подписывать соглашение с норвежской федерацией лыж. По правилам норвежской федерации, лыжникам нужно получить место в национальной команде, чтобы выступить на Кубке мира и мундиале. Клебо готовился к сезону вне сборной Норвегии.

Ранее олимпийская чемпионка Вероника Степанова ответила на высказывание президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе.