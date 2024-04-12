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Клебо объявил о возвращении в сборную Норвегии

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Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо сообщил, что возвращается в сборную Норвегии.
Клебо объявил о возвращении в сборную Норвегии
  • Gettyimages.ru
  • © Federico Modica/NordicFocus

«В прошлом году обстоятельства сложились так, что находиться в команде оказалось сложно. Но мы добились прогресса. Я рад, что мы достигли соглашения и заключили его заблаговременно. Официально я присоединюсь к сборной 1 мая», — цитирует Клебо Dagbladet.

В прошлом году Клебо отказался подписывать соглашение с норвежской федерацией лыж. По правилам норвежской федерации, лыжникам нужно получить место в национальной команде, чтобы выступить на Кубке мира и мундиале. Клебо готовился к сезону вне сборной Норвегии. 

Ранее олимпийская чемпионка Вероника Степанова ответила на высказывание президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе.

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