Кварацхелия: единственное, на что я готов променять пиццу, это хачапури

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия высказал мнение об итальянской кухне.

«Когда моя семья приезжает ко мне в гости, я всегда беру их на стадион. Мы всегда выходим на улицу, чтобы перекусить, насладиться пиццей, пастой и так далее. Единственное, на что я бы променял пиццу и пасту, — это хачапури, классическое грузинское блюдо», — приводит слова Кварацхелии журналист Альфредо Педулла на своём сайте.

В нынешнем сезоне Кварацхелия забил десять мячей и отдал шесть результативных передач в 38 матчах за «Наполи». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает футболиста в €80 млн.

Ранее сообщалось, что ПСЖ интересен полузащитник «Наполи» Кварацхелия.