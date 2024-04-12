RT в Telegram
Подпишись

Кварацхелия: единственное, на что я готов променять пиццу, это хачапури

Короткая ссылка
Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия высказал мнение об итальянской кухне.
Кварацхелия: единственное, на что я готов променять пиццу, это хачапури
  • Gettyimages.ru
  • © Jonathan Moscrop

«Когда моя семья приезжает ко мне в гости, я всегда беру их на стадион. Мы всегда выходим на улицу, чтобы перекусить, насладиться пиццей, пастой и так далее. Единственное, на что я бы променял пиццу и пасту, — это хачапури, классическое грузинское блюдо», — приводит слова Кварацхелии журналист Альфредо Педулла на своём сайте.

В нынешнем сезоне Кварацхелия забил десять мячей и отдал шесть результативных передач в 38 матчах за «Наполи». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает футболиста в €80 млн.

Ранее сообщалось, что ПСЖ интересен полузащитник «Наполи» Кварацхелия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить