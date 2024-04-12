Васильев — о деле Бессеберга: ему припомнили хорошее отношение к россиянам

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал вынесение приговора бывшему президенту Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсу Бессебергу.

По словам Васильева, экс-президент IBU заслуживает благодарности, а не наказания за проделанную работу, поскольку «биатлон, который мы видим, заслуга именно Бессеберга».

«Это только расправа и сведение счетов с Бессебергом за то, что он одинаково относился ко всем странам, в том числе к российским спортсменам. Учитывая сегодняшние реалии, относиться хорошо к россиянам — недопустимая роскошь. Поэтому это ему припомнили», — сказал Васильев «Спорт-Экспрессу».

Как сообщает телеканал NRK, Бессеберг признан виновным в получении взяток, связях с проститутками и охотничьих поездках в Россию, Австрию и Чехию.

Обвинение запросило для Бессеберга три года и семь месяцев тюрьмы.

77-летнему норвежцу было предъявлено обвинение в коррупции за период с 2009 по 2018 год. Суд над ним начался 9 января.

Ранее Тихонов заявил, что бывший глава IBU Бессеберг заслужил тюрьму.