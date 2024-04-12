RT в Telegram
Подпишись

Васильев — о деле Бессеберга: ему припомнили хорошее отношение к россиянам

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал вынесение приговора бывшему президенту Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсу Бессебергу.
Васильев — о деле Бессеберга: ему припомнили хорошее отношение к россиянам
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

По словам Васильева, экс-президент IBU заслуживает благодарности, а не наказания за проделанную работу, поскольку «биатлон, который мы видим, заслуга именно Бессеберга».

«Это только расправа и сведение счетов с Бессебергом за то, что он одинаково относился ко всем странам, в том числе к российским спортсменам. Учитывая сегодняшние реалии, относиться хорошо к россиянам — недопустимая роскошь. Поэтому это ему припомнили», — сказал Васильев «Спорт-Экспрессу».

Как сообщает телеканал NRK, Бессеберг признан виновным в получении взяток, связях с проститутками и охотничьих поездках в Россию, Австрию и Чехию.

Обвинение запросило для Бессеберга три года и семь месяцев тюрьмы.

77-летнему норвежцу было предъявлено обвинение в коррупции за период с 2009 по 2018 год. Суд над ним начался 9 января.

Ранее Тихонов заявил, что бывший глава IBU Бессеберг заслужил тюрьму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить