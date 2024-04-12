Игроков из КХЛ не вызовут в состав сборной Словакии на чемпионат мира

Исполнительный комитет Словацкого хоккейного союза (SZLH) сообщил, что не будет вызывать хоккеистов из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на чемпионат мира 2024 года.

«В связи с тем, что представители сборной Словакии, работающие в КХЛ, по разным причинам недоступны для нужд национальной команды перед пиком сезона, эта тема стала закрытой для SZLH», — говорится в сообщении.

В марте прошлого года руководство Федерации хоккея Словакии также решило не вызывать игроков из КХЛ для участия в чемпионате мира.

IIHF не допустила сборные России и Белоруссии до участия в турнирах под своей эгидой в сезоне-2024/25. Уточняется, что решение было принято по соображениям безопасности.

Турнир пройдёт в Праге и Остраве с 10 по 26 мая.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею проведёт пять матчей в мае.