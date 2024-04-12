Кордоба в пятый раз в сезоне назван лучшим игроком месяца в «Краснодаре»
- globallookpress.com
- © Pavel Kashaev
Игрок набрал 32,17% голосов, сообщается в Telegram-канале «быков». Второе место в голосовании занял полузащитник Эдуард Сперцян (31,49%). Третьим стал вратарь Матвей Сафонов (11,56%).
30-летний колумбиец в пятый раз с начала сезона-2023/24 стал обладателем приза лучшему игроку месяца.
В текущем сезоне игрок провёл за краснодарский клуб 24 матча, забил 14 мячей и отдал четыре результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Иванов назначен главным арбитром матча 24-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит».