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Кордоба в пятый раз в сезоне назван лучшим игроком месяца в «Краснодаре»

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Колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба признан лучшим футболистом команды в марте.
Кордоба в пятый раз в сезоне назван лучшим игроком месяца в «Краснодаре»
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

Игрок набрал 32,17% голосов, сообщается в Telegram-канале «быков». Второе место в голосовании занял полузащитник Эдуард Сперцян (31,49%). Третьим стал вратарь Матвей Сафонов (11,56%).

30-летний колумбиец в пятый раз с начала сезона-2023/24 стал обладателем приза лучшему игроку месяца. 

В текущем сезоне игрок провёл за краснодарский клуб 24 матча, забил 14 мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Иванов назначен главным арбитром матча 24-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит».

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