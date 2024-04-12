Кордоба в пятый раз в сезоне назван лучшим игроком месяца в «Краснодаре»

Колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба признан лучшим футболистом команды в марте.

Игрок набрал 32,17% голосов, сообщается в Telegram-канале «быков». Второе место в голосовании занял полузащитник Эдуард Сперцян (31,49%). Третьим стал вратарь Матвей Сафонов (11,56%).

30-летний колумбиец в пятый раз с начала сезона-2023/24 стал обладателем приза лучшему игроку месяца.

В текущем сезоне игрок провёл за краснодарский клуб 24 матча, забил 14 мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Иванов назначен главным арбитром матча 24-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит».