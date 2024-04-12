Веснина связала победу Циципаса над Хачановым в Монте-Карло с удачей
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«Стефанос именно в Монте-Карло очень здорово и уверенно играет. В этот раз он вновь смог набрать отличную форму к этому турниру, поэтому он был точнее и удачливее Карена», — цитирует Веснину «СЭ».
Россиянин уступил греку со счётом 4:6, 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты.
В следующем круге Циципас сыграет с победителем встречи Хольгер Руне (Дания) — Янник Синнер (Италия).
Ранее Алексей Селиваненко назвал причины поражения Хачанова в матче с Циципасом.