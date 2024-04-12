Селиваненко назвал причины поражения Хачанова в матче против Циципаса

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал поражение россиянина Карена Хачанова от грека Стефаноса Циципаса в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.

«Стефанос лучше подавал сам, при этом создавая больше брейков на подаче Карена», — цитирует Селиваненко «Спорт-Экспресс».

Россиянин уступил греку со счётом 4:6, 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты.

В следующем круге Циципас сыграет с победителем встречи Хольгер Руне (Дания) — Янник Синнер (Италия).

Ранее Хачанов рассказал, планирует ли принять участие в Олимпийских играх в Париже.