Селиваненко назвал причины поражения Хачанова в матче против Циципаса
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«Стефанос лучше подавал сам, при этом создавая больше брейков на подаче Карена», — цитирует Селиваненко «Спорт-Экспресс».
Россиянин уступил греку со счётом 4:6, 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты.
В следующем круге Циципас сыграет с победителем встречи Хольгер Руне (Дания) — Янник Синнер (Италия).
Ранее Хачанов рассказал, планирует ли принять участие в Олимпийских играх в Париже.