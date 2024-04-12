NRK: норвежский суд признал бывшего главу IBU Бессеберга виновным по делу о коррупции
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Как сообщает телеканал NRK, Бессеберг признан виновным в получении взяток, связях с проститутками и охотничьих поездках в Россию, Австрию и Чехию.
Обвинение запросило для Бессеберга три года и семь месяцев тюрьмы.
77-летнему норвежцу было предъявлено обвинение в коррупции за период с 2009 по 2018 год. Суд над ним начался 9 января.
Ранее сообщалось, что действующий президент IBU Далин подозревается в коррупции.