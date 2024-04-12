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NRK: норвежский суд признал бывшего главу IBU Бессеберга виновным по делу о коррупции

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Суд норвежской провинции Бускеруд принял решение признать бывшего президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга виновным по делу о коррупции.
NRK: норвежский суд признал бывшего главу IBU Бессеберга виновным по делу о коррупции
  • AP
  • © Lee Jin-man

Как сообщает телеканал NRK, Бессеберг признан виновным в получении взяток, связях с проститутками и охотничьих поездках в Россию, Австрию и Чехию.

Обвинение запросило для Бессеберга три года и семь месяцев тюрьмы.

77-летнему норвежцу было предъявлено обвинение в коррупции за период с 2009 по 2018 год. Суд над ним начался 9 января. 

Ранее сообщалось, что действующий президент IBU Далин подозревается в коррупции.

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