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Земсков: наши космонавты достигли бы больших успехов в пляжном и классическом футболе

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Чемпион мира по пляжному футболу Фёдор Земсков поделился впечатлениями от посещения Научно-исследовательского испытательного Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.
Земсков: наши космонавты достигли бы больших успехов в пляжном и классическом футболе
  • © РФС

«После посещения Центра подготовки космонавтов сложилось впечатление, что для того, чтобы быть космонавтом, нужно быть абсолютно разносторонней личностью. Абсолютно уверен в том, что и в пляжном футболе, а также в классическом виде нашего спорта все действующие космонавты «Роскосмоса» достигли бы больших успехов», — заявил Земсков в интервью RT.

Он также добавил, что сложно определить, кто из футболистов лучше готов к полёту в космос.

«Мы, пляжники, или ребята, представляющие сборную по классическому футболу? С одной стороны, у них есть преимущество в выносливости, они привыкли к долгим беговым нагрузкам — их сердечно-сосудистая система готова лучше. Но за нас говорит элемент владения акробатикой, в условиях невесомости это могло бы сыграть нам на руку. Но для чистоты эксперимента нужно провести тестирование.

Самое сильное впечатление произвела теснота в кабине спускаемого модуля. Очень маленькая кабина, в которой должны умещаться три члена экипажа. Не просто находиться, а работать и испытывать перегрузки, оставаться в сознании. Всё это, конечно, испытание для избранных», — отметил он.

Ранее сообщалось, что сборная России по пляжному футболу подготовилась к полёту в космос.

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