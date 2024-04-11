Марадишвили перенёс операцию в связи с травмой крестообразной связки колена

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран сообщил, что полузащитник команды Георгий Марадишвили был успешно прооперирован.

«Его прооперировали в Мюнхене. По его словам, операция прошла хорошо. 14 апреля он вылетает обратно и потом уже приступит к восстановлению», — цитирует Юрана «Чемпионат».

Игрок получил травму в матче с «Краснодаром» в рамках 23-го тура РПЛ. Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей. Марадишвили вышел в старте и покинул поле на 31-й минуте из-за повреждения.

Ранее сообщалось, что Сергей Юран назвал «Краснодар» неприкасаемой командой.