Марадишвили перенёс операцию в связи с травмой крестообразной связки колена
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
«Его прооперировали в Мюнхене. По его словам, операция прошла хорошо. 14 апреля он вылетает обратно и потом уже приступит к восстановлению», — цитирует Юрана «Чемпионат».
Игрок получил травму в матче с «Краснодаром» в рамках 23-го тура РПЛ. Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей. Марадишвили вышел в старте и покинул поле на 31-й минуте из-за повреждения.
Ранее сообщалось, что Сергей Юран назвал «Краснодар» неприкасаемой командой.