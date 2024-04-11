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Ирландский депутат оскорбил «Ювентус» на заседании Европарламента

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Ирландский депутат Европарламента Мик Уоллес, который является болельщиком итальянского «Торино», оскорбил «Ювентус» на заседании в Брюсселе.

В субботу, 13 апреля, состоится туринское дерби, которое пройдёт в рамках 32-го тура Серии А.

«Удачи «Торино» в субботу против «Ювентуса». «Ювентус» — дерьмо, вперёд «Торино», — сказал Уоллес на итальянском, а после разместил часть своего выступления в социальной сети.

Он дописал, что матчи с «Юве» являются традиционно сложными для его любимой команды, поскольку она не располагает такими же финансовыми возможностями.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» повторил достижение «Спартака» и «Ювентуса» в Лиге чемпионов.

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