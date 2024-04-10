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«Манчестер Сити» повторил достижение «Спартака» в Лиге чемпионов

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Английский «Манчестер Сити» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов повторил достижение московского «Спартака» в самом престижном футбольном турнире Старого Света.
«Манчестер Сити» повторил достижение «Спартака» в Лиге чемпионов
  • Gettyimages.ru

«Горожане», которые во вторник, 9 апреля, сыграли вничью с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» со счётом 3:3, стали пятой в истории Лиги чемпионов командой, которой удалось трижды забить королевскому клубу с игры на их поле в матче турнира на стадии 1/4 финала или позже.

В 1968 году трижды с игры «сливочным» забивал «Манчестер Юнайтед», в 1991-м — «Спартак», в 2018-м — «Ювентус», а в 2022-м — «Челси».

Ранее Гвардиола похвалил «Реал» за четвертьфинальный матч Лиги чемпионов. 

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