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Гвардиола — о матче ЛЧ с «Реалом»: ничего, кроме аплодисментов

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Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов (ЛЧ) с мадридским «Реалом».
Гвардиола — о матче ЛЧ с «Реалом»: ничего, кроме аплодисментов
  • AP

«Я представлял себе такой матч. Я давно понял, что против «Реала» в Лиге чемпионов игрокам придётся постоянно бегать. Их игра — это показатель высокого класса: когда Винисиус прострелил, а Вальверде нанёс удар с лёта, то что оставалось? Ничего, кроме аплодисментов», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.

Испанский специалист подчеркнул, что всё самое важное ещё впереди, а также выразил уверенность, что через неделю, 17 апреля, во время ответного матча на домашней арене «Сити» будет аншлаг.

«В Манчестере на нашем стадионе будет аншлаг, наши болельщики постараются помочь нам выиграть. Команда, которая победит на следующей неделе, выходит в полуфинал», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что матч между «Реалом» и «Сити» завершился со счётом 3:3. 

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