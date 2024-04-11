Вяльбе: есть лыжница, которая отвлекается на соцсети и не всегда показывает результат

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе приняла участие в дискуссии о роли средств коммуникации в популяризации спорта в рамках форума «Мы вместе. Спорт».

«В нашем виде спорта есть одна спортсменка, которая активно пользуется соцсетями. Кто‑то очень любит, что у нас есть такая спортсменка, а кто-то считает, что ей надо больше заниматься именно спортом. И она, безусловно, отвлекается и не всегда показывает тот результат, который от неё ждут», — цитирует Вяльбе «Матч ТВ».

На вопрос, приглашает ли Федерация блогеров для популяризации лыж, глава ФЛГР ответила отрицательно, поскольку ни один из них «не является положительным»

«Культура у спортивного блогера где‑то в будущем», — резюмировала она.

Ранее Вероника Степанова заявила, что заставила Вяльбе говорить о себе.