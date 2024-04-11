В РФС рассказали о дате перенесённого из-за теракта в «Крокусе» матча сборной России
- РИА Новости
«У нас действующий контракт. Из-за трагических событий играть матч было неправильно. Сейчас мы с Федерацией футбола Парагвая подыскиваем дату в международном календаре, но это точно не 2024 год, он у них занят», — сказал функционер в разговоре с РИА Новости.
22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» началась стрельба. В результате нападения есть погибшие и раненые.
23 марта стало известно, что матч между сборными России и Парагвая отменён.
Ранее РФС выразил соболезнования близким погибших в «Крокус Сити Холле».