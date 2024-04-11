В Москве состоится тренировка с участием Яна, Анкалаева и Немкова

В Москве пройдёт открытая тренировка российских звёзд смешанных единоборств Петра Яна, Магомеда Анкалаева, Вадима Немкова с болельщиками.

12 апреля в Москве на ВДНХ на Международной выставке-форуме «Россия» Союз смешанных боевых единоборств соберёт звёзд в рамках проекта «ММА для каждого».

Каждый желающий в течение дня может встретиться со звёздами ММА, пообщаться, потренироваться и получить автограф.

В проекте примут участие Пётр Ян, Магомед Анкалаев, Вадим Немков, Магомед Юнусилау, Шамиль Абдулаев, Ислам Омаров, Шамиль Абдулаев и другие.

Расписание:

10:00 — Диана Погосян (чемпионка России и обладательница Кубка России по ММА), Александра Кипер (победительница первенства России и обладательница Кубка России);

11:00 — Джамбулат Меджидов (МСМК по ММА) и Гаджимурад Заваев (заслуженный мастер спорта по ММА) — открытая тренировка;

12:00 — Шамсутдин Махмудов (МСМК по ММА) — открытая тренировка;

13:00 — Муслим Магомедов (МСМК по ММА, экс-чемпион АСА в полутяжёлом весе) — открытая тренировка;

14:00 — Ризван Куниев (заслуженный мастер спорта по ММА) — открытая тренировка;

15:00 — Магомед Юнусилау (МСМК по ММА, чемпион OPENFC в лёгком весе) — открытая тренировка;

16:00 Вадим Немков (чемпион гран-при Bellator в полутяжёлом весе) — встреча с фанатами и автограф-сессия;

17:30 Пётр Ян — встреча с фанатами и автограф-сессия;

18:15 Магомед Анкалаев (заслуженный мастер спорта по ММА, топ-боец UFC) — встреча с фанатами и автограф-сессия;

19:00 Шамиль Абдулаев (МСМК по ММА, чемпион мира по ММА, финалист гран-при АСА в среднем весе) — открытая тренировка;

20:00 Ислам Омаров (МСМК, чемпион мира по ММА, чемпион ACA в полулёгком весе) — открытая тренировка.

Ранее менеджер Романа Копылова сообщил, что боец получил контракт на бой на турнире UFC 302.