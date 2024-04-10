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Менеджер Копылова сообщил, что боец получил контракт на бой на турнире UFC 302

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Александр Скаредин, менеджер российского бойца смешанных единоборств Романа Копылова, рассказал, когда его клиент проведёт свой следующий поединок.
Менеджер Копылова сообщил, что боец получил контракт на бой на турнире UFC 302
  • Gettyimages.ru

«Роману предложили провести бой на турнире UFC 302 в США. Контракт у нас на руках. Анонсировать бой и сообщать имя соперника будет уже лига», — цитирует Скаредина «Матч ТВ».

Напомним, что 18 февраля Копылов досрочно проиграл американцу Энтони Хернандезу на UFC 298. Бой завершился удушающим приёмом во втором раунде.

Теперь на счету россиянина три поражения при 12 победах. 

Ранее российский боец Арман Царукян прокомментировал своё участие в турнире UFC 300.

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