Царукян — о UFC 300: пока не чувствую ничего особенного

Российский боец Арман Царукян прокомментировал своё участие в турнире UFC 300.

«Пока что я не чувствую ничего особенного. Пока всё обычно, ведь не было ещё пресс-конференций, медиадней. Тренировки, весогонки — всё одинаково. Ну, посмотрим завтра-послезавтра, тогда я смогу сказать, отличается ли UFC 300 от всех других турниров. Кард сумасшедший — это да», — цитирует Царукяна Sport24.

Царукян на турнире UFC 300 проведёт бой против бразильца Чарльза Оливейры. Поединок состоится на турнире UFC 300 в ночь с 13 на 14 апреля в Лас-Вегасе (США).

Победитель схватки должен сразиться с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым.

В активе Царукяна 21 победа и три поражения. У Оливейры 34 победы и девять поражений.

Ранее Царукян поблагодарил Емельяненко за помощь в подготовке к бою с Оливейрой.