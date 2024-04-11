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Экс-спортдир «Чайки» Баян назвал имена арбитров РПЛ, которым он давал взятки

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Бывший спортивный директор песчанокопской «Чайки» назвал имена действующих арбитров Российской премьер-лиги (РПЛ), которые, по его словам, получали от него взятки.

«Всего в уголовном деле фигурируют 33 человека. Это судьи, их помощники, а также инспекторы матчей. Это именно те арбитры, которые делу и подтвердили, что брали взятку», – цитирует Баяна «РИА Воронеж».

По словам функционера, финансовые средства, которые были получены арбитрами, тратились ими на своё усмотрение. 

«Некоторые из них, например Рафаэль Шафеев, Роман Сафьян и Антон Фролов, в настоящий момент судят игры РПЛ, однако дело даже не в конкретных персоналиях, дело в системе, которая существует и которой никто не хочет уделять должное внимание», — добавил он.

Баян отметил, что несмотря на наличие спецподразделений, которые занимаются данным вопросом, он находится в запущенной стадии.

Ранее сообщалось, что бывший директор «Чайки» Баян признал вину по делу о подкупе арбитров.

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