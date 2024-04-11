Медведев повздорил с судьёй во время матча с Хачановым на «Мастерсе» в Монако

Российский теннисист Даниил Медведев нагрубил судье во время матча третьего круга с Кареном Хачановым.

В последнем гейме Медведев был оштрафован на одно очко за споры.

«Кто будет принимать меры? Вчера мяч ушёл в аут. Этот мяч тоже в ауте. Это этот парень в очках. Ему не нужны очки, потому что он ничего не видит. Открой свои чёртовы глаза и сделай что-нибудь», — приводит слова Медведева TheTennisLetter.

Хачанов победил Медведева со счётом 6:3, 7:5.

В следующем круге Хачанов встретится с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Стефанос Циципас (Греция).

Ранее Медведев рассказал, как работает над эмоциями во время игр.