Защитник «Факела» Сенхаджи: во Франции очень уважают Головина

Французский защитник «Факела» Райан Сенхаджи заявил, что во Франции очень уважают полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Это прекрасный игрок. Его очень уважают во Франции. Он показывает классный уровень в «Монако». Уверен, топ‑клубы хотят приобрести такого игрока», — приводит слова Сенхаджи «Матч ТВ».

В текущем сезоне Головин сыграл за команду 27 матчей, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что Головин признан лучшим игроком «Монако» по итогам марта.