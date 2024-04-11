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Защитник «Факела» Сенхаджи: во Франции очень уважают Головина

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Французский защитник «Факела» Райан Сенхаджи заявил, что во Франции очень уважают полузащитника «Монако» Александра Головина.
Защитник «Факела» Сенхаджи: во Франции очень уважают Головина
  • Gettyimages.ru

«Это прекрасный игрок. Его очень уважают во Франции. Он показывает классный уровень в «Монако». Уверен, топ‑клубы хотят приобрести такого игрока», — приводит слова Сенхаджи «Матч ТВ».

В текущем сезоне Головин сыграл за команду 27 матчей, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что Головин признан лучшим игроком «Монако» по итогам марта.

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