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Медведев — о победе над Монфисом: рад, что в какой-то момент удалось сохранить спокойствие

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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над Гаэлем Монфисом из Франции в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло.
Медведев — о победе над Монфисом: рад, что в какой-то момент удалось сохранить спокойствие
  • РИА Новости

«Я рад, что в какой-то момент мне удалось сохранить спокойствие, держать себя в руках. Это то, чего я для себя хотел в этом году. Гаэль всегда хорош в защите, так что иногда даже боишься атаковать, потому что ему нравится обороняться. Сегодня нужно было думать о тактике», — приводит слова Медведева TheTennisLetter.

Россиянин победил Монфиса со счётом 6:2, 6:4.

В следующем круге Медведев встретится с соотечественником Кареном Хачановым.

Ранее Хачанов победил Серундоло и пробился в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло.

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