Ассоциация игроков НХЛ выбрала россиян лучшими вратарём и плеймейкером лиги
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Игроков попросили выбрать лучшего вратаря для победы в одном матче. Результаты опубликованы на сайте организации.
Василевский набрал 46,92%. Игорь Шестёркин («Рейнджерс») занял второе место в голосовании (6,49%). Третье — Илья Сорокин («Айлендерс») (6,17%).
Лучшим плеймейкером лиги выбрали Никиту Кучерова («Тампа»). За него проголосовали 28,47%.
Ранее сообщалось, что Кучеров отдал три голевые передачи и был признан второй звездой матча в НХЛ.