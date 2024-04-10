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Ассоциация игроков НХЛ выбрала россиян лучшими вратарём и плеймейкером лиги

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Ассоциация игроков НХЛ (NHLPA) выбрала Андрея Василевского («Тампа») лучшим вратарём лиги.
Ассоциация игроков НХЛ выбрала россиян лучшими вратарём и плеймейкером лиги
  • Gettyimages.ru

Игроков попросили выбрать лучшего вратаря для победы в одном матче. Результаты опубликованы на сайте организации.

Василевский набрал 46,92%. Игорь Шестёркин («Рейнджерс») занял второе место в голосовании (6,49%). Третье — Илья Сорокин («Айлендерс») (6,17%).

Лучшим плеймейкером лиги выбрали Никиту Кучерова («Тампа»). За него проголосовали 28,47%.

Ранее сообщалось, что Кучеров отдал три голевые передачи и был признан второй звездой матча в НХЛ.

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