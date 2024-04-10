Кучеров отдал три голевые передачи и был признан второй звездой матча в НХЛ
Встреча проходила на стадионе «Амали Арена» и завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.
Признанный второй звездой матча российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров оформил ассистентский хет-трик и остался на первой строчке в гонке лучших бомбардиров текущего сезона.
На счету россиянина 139 (43 + 96) очков по системе «гол + пас» в 77 проведённых встречах нынешней регулярки.
У «Коламбуса» дубль оформил российский нападающий Кирилл Марченко, для которого эти шайбы стали 22-й и 23-й в сезоне соответственно.
Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 30 бросков из 32, нанесённых по своим воротам.
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