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Кучеров отдал три голевые передачи и был признан второй звездой матча в НХЛ

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Амали Арена» и завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.

Признанный второй звездой матча российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров оформил ассистентский хет-трик и остался на первой строчке в гонке лучших бомбардиров текущего сезона.

На счету россиянина 139 (43 + 96) очков по системе «гол + пас» в 77 проведённых встречах нынешней регулярки.

У «Коламбуса» дубль оформил российский нападающий Кирилл Марченко, для которого эти шайбы стали 22-й и 23-й в сезоне соответственно.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 30 бросков из 32, нанесённых по своим воротам.

Ранее стало известно, что Овечкин сократил отставание от Гретцки до 42 голов.

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