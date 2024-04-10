Вяльбе надеется, что в России пройдут зимние Игры дружбы
- РИА Новости
«Будут ли зимние Игры дружбы? Мы на это надеемся, что у нас тоже будут новые соревнования», — приводит слова Вяльбе kp.ru.
Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Екатеринбурге и Москве. В рамках турнира пройдут соревнования по 33 видам спорта, в том числе по лёгкой атлетике, смешанным единоборствам, баскетболу, акробатическому рок-н-роллу и другим.
Ранее сообщалось, что десятки стран подтвердили участие в Играх дружбы в России.