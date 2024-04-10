Агент Гарсия — о сравнении Педро с Малкомом: они оба звёзды
- РИА Новости
«Педро — новый Малком в «Зените»? Педро, несомненно, великий игрок. Он всё ещё очень молод и будет сильно развиваться. Малком — игрок, у которого уже есть опыт. Без сомнения, они оба звёзды», — цитирует Гарсию «Спорт-Экспресс».
18-летний бразильский игрок присоединился к российскому клубу в зимнее трансферное окно, перейдя из «Коринтианса».
В текущем сезоне Педро провёл за сине-бело-голубых шесть матчей во всех турнирах и забил три мяча.
Ранее бывший футболист сборной СССР и московского ЦСКА Владимир Пономарёв оценил игру «Зенита» Педро.