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Агент Гарсия — о сравнении Педро с Малкомом: они оба звёзды

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Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Зенита» Педро, высказался о сравнении своего клиента с форвардом «Аль-Хиляля» Малкомом.
Агент Гарсия — о сравнении Педро с Малкомом: они оба звёзды
  • РИА Новости

«Педро — новый Малком в «Зените»? Педро, несомненно, великий игрок. Он всё ещё очень молод и будет сильно развиваться. Малком — игрок, у которого уже есть опыт. Без сомнения, они оба звёзды», — цитирует Гарсию «Спорт-Экспресс».

18-летний бразильский игрок присоединился к российскому клубу в зимнее трансферное окно, перейдя из «Коринтианса».

В текущем сезоне Педро провёл за сине-бело-голубых шесть матчей во всех турнирах и забил три мяча.

Ранее бывший футболист сборной СССР и московского ЦСКА Владимир Пономарёв оценил игру «Зенита» Педро.

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