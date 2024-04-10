Журналист De Telegraaf: Янсен — талантливый тренер, он найдёт другую команду

Журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс высказался о нидерландском тренере Паскале Янсене.

«Паскаль Янсен — действительно талантливый тренер. Он проделал хорошую работу в АЗ. Насколько мне известно, прошлым летом он был кандидатом на пост главного тренера «Аякса». Думаю, если он всё-таки не окажется в «Спартаке», то легко найдёт другую команду», — цитирует Каптейнса «РБ Спорт».

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, Янсен прилетел в Москву. У специалиста должно пройти собеседование в ЛУКОЙЛе.

По информации Metaratings, тренер не является основным кандидатом на смену Гильермо Абаскалю.

Напомним, что испанец возглавляет «Спартак» с 2022 года. В настоящий момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 35 очков.

Ранее в «Спартаке» опровергли информацию о смене тренера.