Павлюченко стал тренером нападающих «Родины-2»

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко назначен тренером нападающих «Родины-2».

«Легендарный форвард сборной России, «Спартака», «Тоттенхэма» и «Локомотива» присоединился к команде и будет помогать нападающим совершенствовать своё мастерство. Рады приветствовать Романа Анатольевича в рядах «Родины-2», — говорится в заявлении.

Павлюченко в 113 матчах за «шпор» забил 42 мяча и отдал десять результативных передач, но не завоевал никаких трофеев.

Футболист является бронзовым призёром чемпионата Европы и обладателем Кубка России в составе красно-белых.

Ранее Павлюченко рассказал, какие российские передачи смотрел во время жизни в Лондоне.