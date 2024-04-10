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Павлюченко стал тренером нападающих «Родины-2»

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Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко назначен тренером нападающих «Родины-2».
Павлюченко стал тренером нападающих «Родины-2»
  • РИА Новости

«Легендарный форвард сборной России, «Спартака», «Тоттенхэма» и «Локомотива» присоединился к команде и будет помогать нападающим совершенствовать своё мастерство. Рады приветствовать Романа Анатольевича в рядах «Родины-2», — говорится в заявлении.

Павлюченко в 113 матчах за «шпор» забил 42 мяча и отдал десять результативных передач, но не завоевал никаких трофеев.

Футболист является бронзовым призёром чемпионата Европы и обладателем Кубка России в составе красно-белых.

Ранее Павлюченко рассказал, какие российские передачи смотрел во время жизни в Лондоне.

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