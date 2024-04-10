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Личка оценил вероятность чемпионства «Динамо» в текущем сезоне

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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о том, сможет ли столичный клуб выиграть РПЛ в текущем сезоне.

«Сейчас уже маленький процент. Даже не знаю, сколько. У «Зенита» преимущество в шесть очков, их будет тяжело догнать. Меньше десяти процентов? На сегодняшний день да, меньше десяти», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

На счету «Динамо» 38 очков и третья позиция в турнирной таблице. В активе «Зенита» 44 очка и первое место.

Контракт специалиста со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Личка оценил шансы Тюкавина в бомбардирской гонке.

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