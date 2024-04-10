Гвардиола: «Реал» — команда, игру которой невозможно контролировать

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о ничьей с «Реалом» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Я думаю, это была хорошая игра. Очень сложно играть с мадридским «Реалом», потому что они очень хорошо обороняются, а скорость, с которой они атакуют, невероятна. Невозможно контролировать игру «Реала», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в социальных сетях.

Встреча на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 3:3.

В составе мадридского клуба мячи забили Рубен Диаш (12-я минута, автогол), Родриго (14-я), Федерико Вальверде (79-я). У «Манчестер Сити» отличились Бернарду Силва (вторая), Фил Фоден (66-я), Йошко Гвардиол (71-я).

Ответный матч команд состоится 17 апреля в 22:00 мск.

Ранее гол Троссарда спас «Арсенал» от поражения в первом матче 1/4 финала с «Баварией».