Гвардиола: «Реал» — команда, игру которой невозможно контролировать
«Я думаю, это была хорошая игра. Очень сложно играть с мадридским «Реалом», потому что они очень хорошо обороняются, а скорость, с которой они атакуют, невероятна. Невозможно контролировать игру «Реала», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в социальных сетях.
Встреча на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 3:3.
В составе мадридского клуба мячи забили Рубен Диаш (12-я минута, автогол), Родриго (14-я), Федерико Вальверде (79-я). У «Манчестер Сити» отличились Бернарду Силва (вторая), Фил Фоден (66-я), Йошко Гвардиол (71-я).
Ответный матч команд состоится 17 апреля в 22:00 мск.
Ранее гол Троссарда спас «Арсенал» от поражения в первом матче 1/4 финала с «Баварией».