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Анчелотти — об ошибке Лунина в матче с «Сити»: не думаю, что это повлияло на него

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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о ничьей с «Манчестер Сити» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Лунин очень здорово играл ногами. Два последних гола пришлись в «девятку», остановить их было невозможно. Не думаю, что первый гол повлиял на него», — приводит слова Анчелотти Maderid Universal.

Встреча на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 3:3.

В составе мадридского клуба мячи забили Рубен Диаш (12-я минута, автогол), Родриго (14-я), Федерико Вальверде (79-я). У «Манчестер Сити» отличились Бернарду Силва (вторая), Фил Фоден (66-я), Йошко Гвардиол (71-я).

Ответный матч команд состоится 17 апреля в 22:00 мск.

Ранее гол Троссарда спас «Арсенал» от поражения в первом матче 1/4 финала с «Баварией».

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