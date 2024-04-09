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Терещенко выступил за отмену лимита на легионеров в КХЛ

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Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко высказал мнение касательно лимита на легионеров в КХЛ.

«Я бы вообще убрал лимит. Всё дело в руководителях клубов и в том, кого они хотят подписывать. Почему бы не подписывать хороших легионеров, которые будут учить молодёжь и давать уровень нашей лиге? Должна быть конкуренция. Но на сегодняшний день её нет. Мы не можем определить, каков уровень нашего хоккея сейчас», — цитирует Терещенко «Спорт-Экспресс».

КХЛ начиная с сезона-2024/25 вернёт лимит в пять иностранных хоккеистов. О том, что лига внесёт соответствующие изменения в регламент, сообщает «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2023/24 клубы могут заявлять на матч только трёх легионеров. 

Ранее сообщалось, что выступающие в КХЛ на протяжении длительного срока иностранные спортсмены могут лишиться статуса легионеров.

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