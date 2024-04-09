Кожевников — о победе «Автомобилиста» над «Металлургом»: нельзя выделить фаворита в этой серии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о победе «Автомобилиста» над «Металлургом» в матче 1/2 финала Кубка Гагарина.

«Это две равные команды. Нельзя выделить фаворита в этой серии. Команды показали хороший и агрессивный хоккей. Будем ждать семь матчей в этой серии. Не думаю, что это поражение скажется на игре «Металлурга», — цитирует Кожевникова «Спорт-Экспресс».

Игра в Екатеринбурге завершилась со счётом 5:3.

В составе победителей шайбы забросили Стефан Да Коста (9-я минута), Семён Кизимов (19-я), Анатолий Голышев (38-я, 60-я), Степан Хрипунов (60-я).

В составе «Магнитки» отличились Никита Гребёнкин (3-я), Александр Петунин (6-я), Данила Юров (8-я).

Счёт в серии стал 2-2. Следующий матч команды проведут 11 апреля в Магнитогорске.

Ранее «Локомотив» впервые за 15 лет и второй раз в своей истории вышел в финал плей-офф КХЛ.