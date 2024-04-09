В WADA заявили, что спортсмены на Играх дружбы будут рисковать здоровьем

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька высказался о безопасности спортсменов, которые приедут участвовать в Играх дружбы.

«Мы обеспокоены тем, что это несанкционированное мероприятие не будет проходить под защитой Всемирного антидопингового кодекса. В результате может быть поставлено под угрозу здоровье спортсменов, честность соревнований, поэтому мы призываем все международные федерации проявить осторожность и не узаконивать это мероприятие», — приводит слова Баньки ТАСС.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Екатеринбурге и Москве. В рамках турнира пройдут соревнования по 33 видам спорта, в том числе по лёгкой атлетике, смешанным единоборствам, баскетболу, акробатическому рок-н-роллу и другим.

Ранее сообщалось, что десятки стран подтвердили участие в Играх дружбы в России.