В WADA заявили, что спортсмены на Играх дружбы будут рисковать здоровьем
- AFP
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«Мы обеспокоены тем, что это несанкционированное мероприятие не будет проходить под защитой Всемирного антидопингового кодекса. В результате может быть поставлено под угрозу здоровье спортсменов, честность соревнований, поэтому мы призываем все международные федерации проявить осторожность и не узаконивать это мероприятие», — приводит слова Баньки ТАСС.
Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Екатеринбурге и Москве. В рамках турнира пройдут соревнования по 33 видам спорта, в том числе по лёгкой атлетике, смешанным единоборствам, баскетболу, акробатическому рок-н-роллу и другим.
Ранее сообщалось, что десятки стран подтвердили участие в Играх дружбы в России.