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Моисеева объяснила, в чём отличие традиционных поясов лонжи от мягких матерчатых, которые используют в Китае

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Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева пояснила, в чём отличие традиционных поясов лонжи от мягких матерчатых поясов, которые используют в Поднебесной.
Моисеева объяснила, в чём отличие традиционных поясов лонжи от мягких матерчатых, которые используют в Китае
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«На них отрабатывается прежде всего вертикаль входа в воду. Тебя поднимают на лонже, которая крепится карабином в одной точке по центру тела, и ты несколько секунд не должен шевелиться. Потом тренер опускает спортсмена в стойку на руках, и тот ещё столько же времени продолжает удерживать вертикаль. Мы переживали, что наши ребята вообще не смогут удержать спину без привычной лонжи с карабинами по бокам, но все справились. Аня Конаныхина даже сказала, что хочет теперь тренироваться дома только на такой лонже», — заявила Моисеева RT.

Полностью интервью с Моисеевой читайте на сайте RT.

Ранее Моисеева рассказала, что не всем спортсменам удалось сразу приспособиться к снарядам на сборе в Китае.

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