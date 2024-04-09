Моисеева рассказала, что не всем спортсменам удалось сразу приспособиться к снарядам на сборе в Китае

Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева высказалась о тренировочных сборах в Китае.

«На наших батутах используются пружины, поэтому воздействие сетки скорее ударное. Работа на мягких батутах очень схожа с работой на трамплине: сетку нужно как следует продавить и ждать, когда она начнёт тебя выталкивать. Не у всех спортсменов получилось сразу приспособиться к снарядам, но в итоге всем нашим трамплинистам, особенно молодым, тренировки пошли в очень большой плюс», — заявила Моисеева RT.

Полностью интервью с Моисеевой читайте на сайте RT.

Ранее сообщалось, что представлявший Россию прыгун в воду Повзнер будет выступать за Канаду.